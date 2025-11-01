السبت 10 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 1 نوفمبر 2025 |
جعجع: حل التنظيمات العسكرية غير الشرعية هو المعيار الحقيقي.. وكل النقاش حول "الميكانيزم" ثانوي

رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع

رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع

رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن النقاش الدائر حول تمثيل لبنان في لجنة “الميكانيزم” بعسكريين أو مدنيين ليس جوهريًا، مشددًا على أن القرار الأساسي الذي يجب على الدولة اتخاذه هو حل التنظيمات العسكرية غير الشرعية على كامل التراب اللبناني.

وقال جعجع في بيان:

“إذا اتخذت الدولة هذا القرار، نكون قد سلكنا طريق الحل، سواء بممثلين عسكريين أو مدنيين أو غيرهم. أما إذا لم يُتخذ هذا القرار عمليًا، فكل ما عدا ذلك يبقى مضيعة للوقت، وهذا الوقت ثمين جدًا بالنسبة للبنان واللبنانيين.”

 

وأضاف أن تحقيق هذا القرار يفتح الطريق أمام قيام دولة فعلية، استقرار نهائي، إخراج إسرائيل من لبنان، وترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا، إضافة إلى إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد وعودة الازدهار للمواطنين.

واختتم جعجع بالتحذير من أن أي نقاش حول “الميكانيزم” أو تمثيل لبنان فيه سيظل ثانويًا وغير مجدٍ ما لم يسبق اتخاذ القرار الجوهري بحل التنظيمات غير الشرعية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

