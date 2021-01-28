جعجع: سنواصل النضال حتى إزاحة الكابوس عن صدر لبنان

رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في بيان أن “مواطنا ينتحر يأسا، ومواطنا آخر يسقط في طرابلس ضحية أعمال العنف التي اندلعت على هامش التحركات الشعبية في طرابلس وفي مناطق أخرى، على الرغم من قرار الاقفال وخوف الناس من كورونا”.

أضاف: “ثلاثة أشهر ونصف الشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة ولا بصيص أمل في الأفق لتأليف أي حكومة، لأنه طالما الأكثرية النيابية الحالية، التي قوامها حزب الله والتيار الوطني الحر حاكمة ومتحكمة، فلا أمل يرجى في أي شيء، والحاضر المباشر، كما الماضي القريب والماضي الأبعد قليلا، خير دليل على ذلك”.

وتابع: “الأكثرية الحاكمة تسهل تكليف الرئيس الحريري ومن ثم تعرقل تأليف الحكومة. فمع هذه الأكثرية الحاكمة لا حياة لمن تنادي، وسنذهب من سيء إلى أسوأ، ولا حل الا بالتخلص من هذه الأكثرية، ولا طريقة للتخلص منها إلا بانتخابات نيابية مبكرة، ومن لديه أي اقتراح آخر نحن منفتحون على مناقشته”.

وختم: “الأهم من كل شيء، على الرغم من كل ما نعيشه، يجب ألا نفقد الأمل إطلاقا، وعلينا ان نتابع النضال ونواصله كل من موقعه حتى إزاحة هذا الكابوس عن صدر لبنان وصدور اللبنانيين”.