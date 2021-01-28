الأحد 8 صفر 1444 ﻫ - 4 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جعجع: سنواصل النضال حتى إزاحة الكابوس عن صدر لبنان

28 - يناير - 2021
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

A A A
طباعة المقال

رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في بيان أن “مواطنا ينتحر يأسا، ومواطنا آخر يسقط في طرابلس ضحية أعمال العنف التي اندلعت على هامش التحركات الشعبية في طرابلس وفي مناطق أخرى، على الرغم من قرار الاقفال وخوف الناس من كورونا”.

أضاف: “ثلاثة أشهر ونصف الشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة ولا بصيص أمل في الأفق لتأليف أي حكومة، لأنه طالما الأكثرية النيابية الحالية، التي قوامها حزب الله والتيار الوطني الحر حاكمة ومتحكمة، فلا أمل يرجى في أي شيء، والحاضر المباشر، كما الماضي القريب والماضي الأبعد قليلا، خير دليل على ذلك”.

وتابع: “الأكثرية الحاكمة تسهل تكليف الرئيس الحريري ومن ثم تعرقل تأليف الحكومة. فمع هذه الأكثرية الحاكمة لا حياة لمن تنادي، وسنذهب من سيء إلى أسوأ، ولا حل الا بالتخلص من هذه الأكثرية، ولا طريقة للتخلص منها إلا بانتخابات نيابية مبكرة، ومن لديه أي اقتراح آخر نحن منفتحون على مناقشته”.

وختم: “الأهم من كل شيء، على الرغم من كل ما نعيشه، يجب ألا نفقد الأمل إطلاقا، وعلينا ان نتابع النضال ونواصله كل من موقعه حتى إزاحة هذا الكابوس عن صدر لبنان وصدور اللبنانيين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المغني الراحل جورج الراسي
    الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟
    افتتاح مهرجان طرابلس- الميناء السياحي ضمن حملة "أهلا بهالطلة"
    النائب ابراهيم منيمنة
    منيمنة: جهاز أمن الدولة أثبت فشله وبطشه ولا بدّ من حلّه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جويل حاتم وجورج الراسي
    عندي إثباتات.. جويل حاتم تفجر مفاجأة بشأن رفيقة جورج الراسي في الحادث
    الدولار
    بلبلة في سوق الصرافين... والسبب؟
    شاطئ في أنطاليا
    سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!