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جعجع: شكراً من القلب لكم جميعاً

27 - أكتوبر - 2021
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غرد رئيس حزب “القوات اللبنانية “سمير جعجع عبر “تويتر”: “أتيتم اليوم من كل المناطق رفضاً لتسييس القضاء ورفضا لملاحقة المعتدى عليهم، أتيتم دعما للتحقيق في انفجار المرفأ وتأكيدا أن المرتكب في المرفأ وعين الرمانة واحد، فشكراً من القلب لكم جميعا، وعهدا أن نبقى معا انتصارا للحرية والحق والعدالة وصونا للبنان ومستقبل أجياله القادمة”.

وأرفقت التغريدة بصورة له حاملا وردة بيضاء.

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