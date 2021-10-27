جعجع: شكراً من القلب لكم جميعاً

غرد رئيس حزب “القوات اللبنانية “سمير جعجع عبر “تويتر”: “أتيتم اليوم من كل المناطق رفضاً لتسييس القضاء ورفضا لملاحقة المعتدى عليهم، أتيتم دعما للتحقيق في انفجار المرفأ وتأكيدا أن المرتكب في المرفأ وعين الرمانة واحد، فشكراً من القلب لكم جميعا، وعهدا أن نبقى معا انتصارا للحرية والحق والعدالة وصونا للبنان ومستقبل أجياله القادمة”.

وأرفقت التغريدة بصورة له حاملا وردة بيضاء.

اتيتم اليوم من كل المناطق

رفضا لتسييس القضاء

ورفضا لملاحقة المعتدى عليهم

اتيتم دعما للتحقيق في انفجار المرفأ

وتأكيدا بأن المرتكب في المرفأ وعين الرمانة لن يفلت من العقاب.

فشكرا من القلب لكم جميعا

وعهدا ان نبقى معا

انتصارا للحرية والحق والعدالة

وصونا للبنان ومستقبل أجياله القادمة. pic.twitter.com/m9FMbPiKd7 — Samir Geagea (@DrSamirGeagea) October 27, 2021