جعجع عرض مع السفير الروسي المستجدات المحلية والدولية

عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في معراب، مع السفير الروسي الكسندر روداكوف، للمستجدات السياسيّة اللبنانيّة، الإقليميّة والدوليّة بدءًا من الحرب الروسية – الأوكرانية وصولاً إلى ملف الإنتخابات الرئاسيّة وحرب غزة وتداعياتها على لبنان، في ضوء تدهوّر الوضع الأمني في الجنوب الذي يسابق الجهود الدوليّة لتجنيب لبنان حربًا مدمرة، وذلك في حضور نائب السفير مكسيم رومانوف، ملحق الثقافة والرياضة أندري دفورنيكوف، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز طوني درويش.

وشدّد جعجع في الإجتماع على ضرورة تطبيق القرار 1701 “بغية تجنيب لبنان خطر اندلاع حرب كبيرة على حدوده الجنوبية”. كما أوضح في سياق قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا “أنه من الأجدى توجيه مذكرة مشتركة من الجانبين اللبناني والسوري إلى الأمم المتحدة من أجل اعتبار هذه الأراضي لبنانية، وعندئذٍ يصبح واجبًا على إسرائيل الإنسحاب منها تطبيقًا للقرار 425.”

‏‎واذ جدّد التأكيد “أن ما يحدث في غزة أمرٌ غير مقبول على الإطلاق، والحل الوحيد يكمن في قيام دولة فلسطينية مستقلة، سأل رئيس القوات: “بماذا يساعد حزب الله الفلسطينيين في غزة؟ وهل يمكن أن يحدث فيها أكثر مما حدث إلى الآن؟ وما الذي أنتجته عملياته عبر الحدود سوى تعريض لبنان وشعبه للدمار والموت؟”.