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جعجع عرض مع فرونتيسكا ملفّ النزوح

منذ ساعتين
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2024 10:44 صباحًا
سمير جعجع

سمير جعجع

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عرض رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتيسكا، للمستجدات المحليّة والاقليميّة ولا سيّما مسألة النزوح السوري، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إلياس اسطفان، المستشارة السياسية ليزا مور، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز مارك سعد.

جعحع أثناء اللقاء

جعحع أثناء اللقاء

كما والتقى جعجع المهندس بيار جعارة المرشح لمركز نقيب المهندسين, ترافقه ابنته تيفاني في حضور الأمين العام للحزب إميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون المصالح روبير توما، الأمين المساعد السابق لشؤون المصالح نبيل أبو جودة ورئيس مصلحة المهندسين في الحزب سامر واكيم.

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