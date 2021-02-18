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جعجع: على الرئيس عون الاستقالة... والوقت لا يسمح للتمهيد لباسيل!

18 - فبراير - 2021
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

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أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حديث عبر اذاعة لبنان الحر أنّ موقف “القوات” واضح من الأول، “وأكيد بعدما وصل الوضع في البلد إلى ما وصل إليه من المؤكد أنه على رئيس الجمهورية ميشال عون الاستقالة، ولكن من المفروض الذهاب إلى انتخابات نيابية وبعدها المجلس الجديد ينتخب رئيس جديد”، واضاف “الوقت لا يسمح للعمل على التمهيد للوزير جبران باسيل للوصول إلى سدة الرئاسة فالمشكلة ليست لا بصلاحيات ولا بحقوق مسيحيين المشكلة الفعلية اليوم هي بالإدارة الفعلية”.

واعتبر أنّه “لطالما كانت بكركي صخرة لبنان ومنذ 100 سنة لحد الآن بكركي لم تخزل اللبنانيين والبطريرك استنفز كل ما لديه لإقناع المسؤولين على وقف التدهور ولكن “ما طلع بإيدو شي”. وشدد على أنّ “بكركي ما بعمرو حدا هددها” وكل الكلام عن هذا الموضوع “عنتريات على الفاضي”.

وفي ملف انفجار مرفأ بيروت قال “تبين أن التحقيقات المحلية لن توصل إلى أي شيء وبالتالي نواب تكتل الجمهورية القوية يحضرون عريضة وإرسالها إلى الأمم المتحدة”.

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