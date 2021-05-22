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جعجع: على الناس أن تتحمل مسؤوليتها وإلا.. لا حول ولا قوة إلا بالله

منذ 20 ساعة
سمير جعجع

سمير جعجع

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غرد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر حسابه على “تويتر” كاتبا: بعد كل شيء عاناه الشعب اللبناني، إذا كان البعض يريد أن يصوّت بنفس الطريقة التي صوّت بها سنة 2016 فلا حول ولا قوة إلا بالله. على الناس أن تتحمل مسؤوليتها لكن في تقديري الشخصي أن الناس لا يمكنها أن تتعرض لعذابات أكثر من التي تعرضت لها في هاتين السنتين”.

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