جعجع غير مرتاح لدعوة الرئيس بري.. "لا حاجة لذلك"

لفت رئيس حزب “القوّات اللّبنانيّة” سمير جعجع، بعد اجتماع تكتل “الجمهورية القوية”، إلى أنّ “في اليومين الماضيين، أعلن رئيس مجلس النّواب نبيه بري عن نيّته إجراء حوار يتعلّق بالأزمة الّتي نمرّ بها، واستعرضنا الموضوع اليوم في اجتماع التكتّل”.

وأشار إلى “أنّنا بصدد انتخاب رئيس للجمهوريّة، والكلّ يعلّق آماله عليه للبدء بعمليّة الإنقاذ، وهذه العمليّة “بدا أربابها”،على أمل أن يلي انتخاب الرّئيس تشكيل حكومة تنقذ البلاد، وليس هناك أيّ مهرب من عمليّة الإنقاذ”، مشدّدًا على أنّ “الدستور وُضع ليُحترَم ويتمّ تطبيقه، وكلن للأسف يحصل تحايل على القانون والدستور، وهو ما أوصلنا إلى هنا”. وكشف أنّه “عندما وصلتنا الدّعوة من برّي إلى الحوار “ما كتير ارتحت”، فنحن بصدد انتخاب رئيس للجمهوريّة ولا حاجة لذلك”.

وأكّد جعجع أنّه “لا يجوز استعمال موضوع النّصاب للالتفاف على انتخاب الرّئيس، بل يجب استعماله لانتخاب رئيس، وكنت أفضّل أن يدعو برّي النّواب الّذين يقاطعون الجلسات للحوار، للقول لهم إنّ ذلك لا يجوز”. وذكر أنّ “الدّستور أعطى حرّيّةً لكلّ كتلة ونائب أن يصوّت للمرشّح الّذي يريده، لكنّه لم يعطِ الحرّيّة لزيادة مآسي اللّبنانيّين مأساةً”.

وأعلن أنّ “تخوّفًا من أيّ محاولة تعطيل إضافي لانتخابات الرّئاسة، أو تمرير المزيد من الوقت من دون أن يتمّ انتخاب رئيس، سنتجاوب مع دعوة برّي للحوار ولكن بشروط”، مركّزًا على أنّ “اقتراحنا أن يدعو بري إلى جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة في أسرع وقت ممكن، شرط ألّا تكون جلسةً صوريّةً، على أن يُحكى في إطارها كلّ ما يلزم بموضوع الرّئاسة. لتكن جلسةً نوعًا ما “مفتوحة”، ولا تنتهي قبل انتخاب رئيس”.

كما شدّد على أنّ “عزيمتنا الحاليّة هي انتخاب رئيس للجمهوريّة، ولا يزال هناك 3 أيّام قبل انتهاء المهلة الدستورية، وهناك نوّاب يضيّعون الفرصة”، مشيرًا إلى أنّ “من المهم جدًّا أن تكون الأفعال ضمن إطار الدستور والقوانين. وما أوصلنا إلى هنا، هو الضّرب بالقوانين والدستور عرض الحائط”.

ورأى جعجع أنّه “لو كان الفريق الآخر لديه النّيّة الفعليّة بالحوار والتّشاور، فقد كان كلّ الوقت مفتوحًا أمامنا، والحوار لا يحتاج إلى منابر، بل يحصل وراء الكواليس”، ومؤكّدًا أنّ “لا شيء يدلّ على أنّ الفريق الآخر يريد التّوافق على مرشّح للرّئاسة، ونحن لدينا مرشّحنا وسنستمرّ بالتّصويت له؛ وليقُم الفريق الآخر بالأمر عينه”