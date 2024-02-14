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جعجع في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد: حاوَرتَهم لكنّهم غَدَروك

منذ 41 دقيقة
سمير جعجع

سمير جعجع

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حرص عدد من النواب والسياسين في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري الـ 19 ورفاقه، على التعبير عن الفراغ الذي حل بالبلاد عقب استشهاده.

فقد كتب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر منصة “إكس” في الذكرى الـ19 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري: “حاوَرتَهم لكنّهم غَدَروك”.

فيما كتبت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب عبر منصة “أكس”: “14 شباط ٢٠٠٥ – ١٤ شباط ٢٠٢٤.
لبنان العدالة آتٍ…”.

وفي وقت سابق صدر عن النائب نبيل بدر بمناسبة ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري البيان الآتي: “ما في حدا أكبر من بلدو”. عبارة تاريخية رددها يوماً شهيد الوطن وترجّل ليقول لنا: “وحدها الرجال ترحل وتبقى الأوطان”.

وأضاف بدر: “اليوم وبعد مرور تسعة عشر عاماً على ذكرى استشهاده نقول: بالرغم من رحيلك ما زلت وحدك “الغائب الحاضر” في هذا الوطن…رحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار”.

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