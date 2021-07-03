جعجع: قرارات البيطار نقطة بداية جدية لإحقاق الحق

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن “القرارات التي أصدرها القاضي طارق البيطار أمس الجمعة هي نقطة بداية جدية للكشف عن ملابسات جريمة انفجار مرفأ بيروت وتوقيف المجرمين وإحقاق الحق”.

وأضاف، عبر “تويتر”، “نحن من جانبنا سنضع كل جهودنا لعدم ترك أي أحد أو جهة تعرقل مسار العدالة”.

إن القرارات التي أصدرها القاضي طارق البيطار أمس هي نقطة بداية جدية للكشف عن ملابسات جريمة انفجار مرفأ بيروت وتوقيف المجرمين وإحقاق الحق.

نحن من جانبنا سنضع كل جهودنا لعدم ترك أي أحد أو جهة تعرقل مسار العدالة. — Samir Geagea (@DrSamirGeagea) July 3, 2021