الأربعاء 18 ربيع الأول 1447 ﻫ - 10 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جعجع: قطر هي دولة اعتدال بامتياز

منذ 53 دقيقة
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

A A A
طباعة المقال

أشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إلى أنّ “الاعتداء الإسرائيلي الذي تعرّضت له قطر العزيزة، أمس، يأتي خارج السياق الطبيعي والمنطقي للأمور، إذ إنّ دولة قطر كانت دوما دولة محايدة، تبذل كل جهد ممكن عند وقوع أي مشكلة بين دولتين، ولم تتعدَّ يوما على أحد، ولم تدخل في نزاع مع أحد، بل على العكس كانت تهبّ دائما للمساعدة عند الحاجة. وفي هذا السياق، لا يسعنا إلا ان نتذكّر ونتوقّف عند المساعدات الجمّة الني قدمتها قطر للبنان، خصوصا في العقدين الأخيرين”.

وأضاف: “إن قطر هي دولة اعتدال بامتياز في المنطقة، ولم تقطع علاقاتها مع أي طرف في المنطقة، ولو كانت الأجواء من حولها متشنجة. ونحن، كلبنانيين، نجد أنفسنا في حالة تضامن كامل مع الشعب القطري العزيز، ونتمنى أن تبقى قطر دائما، وبالرغم من هذا الاعتداء، واحة أمن وسلام واستقرار”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب فادي كرم
    فادي كرم: على لبنان النأي بنفسه وحصر السلاح لتجنّب الانجرار إلى الحرب
    البابا ليو الرابع عشر
    البابا إلى لبنان برسالة صارمة: أنتم رسل سلام لا وقود حروب
    الرواتب- تعبيرية
    صندوق النقد على خطّ معالجة أزمة الرواتب

    الأكثر قراءة

    وليد جنبلاط
    وليد جنبلاط: الآتي أعظم
    الانتفاخ - تعبيرية
    6 عادات بسيطة لمنع الانتفاخ بعد تناول الطعام
    علم لبنان ودول خليجية
    نظرة خليجية إيجابية للبنان.. سلاح حزب الله انتهى وقته