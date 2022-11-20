جعجع: كل التوفيق للمنتخبات المشاركة في كأس العالم

غرّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عبر “تويتر” كاتباً: “نشعر اليوم كلبنانيين بالفخر لأنّ دولة قطر ترفع راية التألّق في استضافتها لنهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرّة الاولى في العالم العربي؛ نلمس في هذه الخطوة تأكيداً على الوجه الحضاري لمنطقتنا وسط محاولات شيطنتها. كلّ التوفيق للمنتخبات المشاركة وعلى رأسها السعودية، المغرب، تونس وقطر.”
يذكر أنه تنطلق اليوم الأحد 20 نوفمبر منافسات بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخباً، وتحتضن مباريات البطولة 8 ملاعب تم تجهيزها على الطراز العالمي، لاستضافة هذا الحدث الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة كل 4 سنوات.
ووزعت المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022 على 8 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، من مختلف قارات العالم.
وينطلق حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 في تمام السادسة مساء الأحد بتوقيت الإمارات، على أن يتبعه لقاء انطلاقة البطولة بين قطر والإكوادور على ملعب البيت، الذي يقع على بعد 40 كيلومتراً شمال الدوحة، ويعتبر هو الأبعد بين ملاعب كأس العالم عن العاصمة القطرية، ويسع لـ60 ألف متفرج.