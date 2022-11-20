جعجع: كل التوفيق للمنتخبات المشاركة في كأس العالم

غرّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عبر “تويتر” كاتباً: “نشعر اليوم كلبنانيين بالفخر لأنّ دولة قطر ترفع راية التألّق في ‏استضافتها لنهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرّة الاولى في العالم العربي؛ نلمس في هذه الخطوة تأكيداً على الوجه الحضاري لمنطقتنا ‏وسط محاولات شيطنتها. كلّ التوفيق للمنتخبات المشاركة وعلى رأسها السعودية، المغرب، تونس وقطر‎.”‎

يذكر أنه تنطلق اليوم الأحد 20 نوفمبر منافسات بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة ‏‏32 منتخباً، وتحتضن مباريات البطولة 8 ملاعب تم تجهيزها على الطراز العالمي، لاستضافة هذا الحدث الذي ينتظره عشاق ‏الساحرة المستديرة كل 4 سنوات.‏

ووزعت المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022 على 8 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، من مختلف ‏قارات العالم.‏

وينطلق حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 في تمام السادسة مساء الأحد بتوقيت الإمارات، على أن يتبعه لقاء انطلاقة البطولة ‏بين قطر والإكوادور على ملعب البيت، الذي يقع على بعد 40 كيلومتراً شمال الدوحة، ويعتبر هو الأبعد بين ملاعب كأس العالم عن ‏العاصمة القطرية، ويسع لـ60 ألف متفرج.‏