جعجع: لإرسال طلب فوري إلى الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق

صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، البيان الآتي:

وبكل أسف حصل ما كنا قد توقعناه، وكفّت يد القاضي صوان بقضية المرفأ بعد ان وضعت العراقيل تباعا على طريقه.

لا يقنعنا أحد بان أي تحقيق محلي ممكن ان يوصلنا إلى أي نتيجة جدية في جريمة المرفأ.

لذلك، نطالب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال بإرسال طلب فوري إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يطالبان فيه بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات جريمة المرفأ.

أقول هذا وأنا كلّي قناعة بأن جماعة السلطة لن يقدموا على هذه الخطوة، لكنني أفعل من قبيل رفع العتب ليس إلا..

لا أمل يرجى في المجموعة الحاكمة الحالية، والحل الوحيد هو في إعادة تكوين هذه السلطة فورا، ولا سبيل إلى ذلك إلا بانتخابات نيابية مبكرة.

ومن جهتنا سيقوم تكل “الجمهورية القوية” بتوقيع عريضة وتوجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للغرض نفسه.