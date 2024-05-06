الأثنين 27 شوال 1445 ﻫ - 6 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جعجع: لا أولوية تعلو على الهوية والسيادة اللبنانية

منذ 41 دقيقة
رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع

رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع

A A A
طباعة المقال

صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، البيان التالي: “موقفنا من مسألة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان هو موقف ثابت ومبدئي وسيادي ولا يتبدّل مع مليار يورو او عشرات المليارات، ولا يتغيّر مع طلب أو تمنٍّ دولي، فكل ما هو غير شرعي لا يمكن استمراره على الأرض اللبنانية، وهذا الأمر غير قابل للبحث، وما هو قابل للنقاش فحسب هو المساعدة في ترحيلهم لا المساعدة على بقائهم في لبنان”.

وأضاف، “بعدما وجدنا ولمسنا ان من حكم وتحكّم لسنوات، تقاعس عن تحمُّل مسؤولياته ولم يُقدم على أي خطوة عملية خارج المزايدات السياسية، بدأنا مجموعة تحركات على الأرض مع البلديات والإدارات والوزرات المعنية”.

وتابع البيان، “نحن مستمرون في كل ما نقوم به حتى إخراج آخر مهاجر غير شرعي من لبنان، وما بدأناه لن يتوقّف لا مع تمنيات دولية ولا مع مليارات أممية، لأن لا أولوية تعلو على أولوية الهوية اللبنانية والسيادة اللبنانية والأمن اللبناني”.

    المزيد من أخبار لبنان

    لجنة صندوق الزكاة في الشمال: المرحلة الراهنة تستدعي عملاً منتجاً بشكل استثنائي
    بوحبيب يلتقي نظيرته الهولندية: يجب اعتماد القرار 1701
    الحرس الثوري الإيراني
    إيران تحذر أميركا: سنتحرك بشكل فوري إذا اجتاحت إسرائيل جنوب لبنان

    الأكثر قراءة

    عناصر من قوى الأمن
    تطور هام بفضيحة التيك توك.. تعميم صورة مشتبه به رئيسي في الشبكة الإجرامية
    أوجيرو
    بعد فضيحة التيك توك في لبنان.. نصائح هامة من أوجيرو
    خامنئي يستعرض قوات الحرس الثوري الإيراني
    تولى ملف لبنان سابقاً.. تفاصيل خطيرة عن عمالة قائد بالحرس الثوري الإيراني لأميركا