جعجع: لا حل إلا بالانتخابات النيابية

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان ما يحصل اليوم في الواقع السياسي يتخطى كل ما يمكن ان نفكر به، ففيما حجم المآسي التي يعيشها الناس يومياً لا يمكن تصورها، لا تجتمع الحكومة كي تبحث المعالجات بحدها الأدنى وتخفف على المواطن، مشيرا الى ان تعطيلها اليوم أبعد من السياسة.

واعتبر اننا اعتدنا على “حزب الله” وعلى عمله، ولكن هناك رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة ووزراء عليهم مسؤوليات يجب تحملها، مشددا على ان لا حل الا بالانتخابات النيابية، وهي فرصة لن تتكرر للخروج من هذا الواقع الأليم، فإما يأخذ المواطن القرار الصائب واما يعمق الازمة.

وأكد جعجع خلال حفل تسليم البطاقات الحزبية للدفعة الاولى من المنتسبين الجدد في منطقة بيروت في حزب “القوات اللبنانية” في مسرح مدرسة القلبين الأقدسين – السيوفي، انه فيما كل الأحزاب في لبنان تصارع للحد من خسائرها، تجتمع “القوات اللبنانية” في بيروت لتسلم مئات بطاقات الانتساب كما ستفعل في كل المناطق، ما يدل على ان الجيل الجديد لم يتأثر بالشعارات والحملات المغرضة التي شهدناها في السنتين الأخيرتين، تلك الحملات التي منها ما هو سلبي وآخر يساري بألوان وأنواع مختلفة التي أصلا غير موجودة في المجتمع”، مشيرا الى انها حملات حاول اصحابها من خلالها الاستفادة من اوجاع الناس كي يجدوا لأنفسهم موطئ قدم وخرجوا بشعارهم الشهير “كلن يعني كلن”.