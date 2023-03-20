جعجع لبري: "طول بالك" الصراع ليس بين المسلمين والمسيحيين

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان النائب زياد حواط سيحضر جلسة التحقيق في الدعوى المقامة من القاضية غادة عون” مشيرًا إلى أن “هذا الادعاء “آخر الدني”.

وأكد جعجع أن القوات “ستلبّي الدعوة الى الخلوة الروحية التي دعت اليها بكركي للنواب المسيحيين ونأمل خيرا”.

وردّ على رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد قوله ان الازمة الرئاسية سببها عدم تفاهم المسيحيين، قائلًا: “طوّل بالك”، الصراع ليس بين المسيحيين والمسلمين وبقدر ما هناك خلافات بيننا وبين حركة امل هناك خلافات بيننا والتيار الوطني الحر”.

وتابع متوجهًا لبري: “في الشهر الخامس من الفراغ الرئاسي دعيت لجلسات صورية ونوابك يخرجون من الدورة الثانية ويعطلون الجلسات و”مقولة ان القوى السياسية المسيحية مش متفقين وهني معطلين غلط””.