جعجع: لبنان يعيش الجلجلة مع الأزمات والحرب

أشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى اننا “نعيش هذه السنة درب الجلجلة والآلام في غزة حيث يموت الأطفال والرجال والنساء، نعيش هذه السنة درب الجلجلة والآلام مع أوكرانيا والسودان”.

وقال جعجع بعد ريستال الآلام بعنوان “على طريق القيامة” في معراب: “إن لبنان يعيش الجلجلة مع الأزمات والحرب في جنوبه والفساد في مؤسساته وبظل الشغور الرئاسي”.

ولفت الى اننا “كل يوم في صراع مع مجموعة لا تعني لها الدولة من دون نظام، قرارها بيد غيرها”، معتبراً أن “شعبنا يعيش الآلام ولا يحييها فقط”.

ورأى أن “دولتنا مستباحة ومخطوفة، وفريق واحد يجرّنا إلى أخطر حرب رغماً عن جميع اللبنانيين وقد عطّل الحقيقة والرئاسة ويتحالف مع الفاسدين”.

وأكد جعجع أنه “على الرغم من أزمات لبنان السياسية والإجتماعية والإقتصادية إلا أن الشعب اللبناني لن يموت ولن يستسلم فهذا الشعب تخطى الويلات وصمد وحفر الصخر ليبقى”.

وأضاف: “ذكرى الآلام يجب أن تكون عنواناً للصّمود ونحن شعب له صلابة وإيمان ولا يمكن أن تقف في وجهنا أيّ صعوبة.. و”الصّعب عند غيرنا هيّن عنّا”.