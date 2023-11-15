جعجع: لترسيخ الـ1701.. وتجنيب الجيش أيّ عملية تغيير في هذه المرحلة

أوضح رئيس حزب القوات سمير جعجع “أن ما يجري في الجنوب اللبناني لا يخدم أحدًا خصوصًا لبنان وشعبه، من هنا، وجوب ضمان الاستقرار على الحدود من خلال إعادة ترسيخ مفاعيل القرار 1701 وحسن تطبيقه، على أن يتولّى الجيش اللبناني هذه المهمة بمؤازرة قوى حفظ السلام الدولية، عندها نكون حافظنا على أمن وسلامة اللبنانيين وحمينا مصالحهم وأنقذناهم من النيران المستعرة في الجنوب.

موقف جعجع جاء خلال استقباله في معراب، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، قبيل توجهها إلى نيويورك، وقد عرض معها التطورات المحلية والإقليمية ولا سيّما الحرب القائمة في غزة، في حضور المستشار ميشال سيغان، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وعن الجهاز مارك سعد.

جعجع الذي أكد أنّه “لا يجوز إبقاء الفلسطينيين من دون دولة ترعاهم وتسيّر شؤونهم ومصالحهم، شدّد من جديد على ضرورة إيجاد حلّ للقضية الفلسطينية على قاعدة حل الدولتين الوارد ضمن إعلان بيروت 2002، بغية تأمين الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.

جعجع شدد على “أهمية دور الجيش في تأمين الاستقرار، من هنا، يحتّم على كل الأطراف عدم التفريط بتماسك المؤسسة العسكريّة أو زجّها في مغامرات وتجارب غير مضمونة النتائج، فضلاً عن تجنيبها أي عملية تغيير في خضم هذه المرحلة الدقيقة.”

وإذ لفت إلى أن تكتل الجمهورية القويّة أقدم على خطوة في هذا الاتجاه، أمل جعجع أن “نتوصل مع جميع القوى التي تؤمن بمصلحة لبنان واستقراره وسلامة شعبه، إلى ترسيخ هذه الخطوة وحماية الجيش اللبناني”.