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جعجع: لتشكيل قوة معارضة تعمل لحصول إنتخابات نيابية مبكرة

21 - يناير - 2021
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

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لفت رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إلى ان “الهدف من الاتصالات التي تقوم بها القوات اللبنانية في الوقت الحاضر هو تكوين جبهة إنقاذ معارضة في أسرع وقت ممكن من أجل الدفع في اتجاه إجراء انتخابات نيابية مبكرة تؤدي إلى وصول أكثرية نيابية مختلفة تعيد إنتاج السلطة كلها وفي طليعتها انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة إنقاذ طال وطال انتظارها”.

وأضاف جعجع في بيان، ان “السلبية والعقبات واللامبالاة التي يضعها البعض في طريق نشوء هذه الجبهة لا تؤدي سوى إلى إطالة عمر الأكثرية النيابية الحاكمة، وبالتالي إطالة أمد الأزمة، وإطالة درب جلجلة اللبنانيين”.

وقال، إن “الذين يعتبرون ان الانتخابات المبكرة ليست المدخل الصحيح للإنقاذ، فليقولوا لنا ما هو المدخل الأفضل باعتقادهم، وأما للجالسين جانبا فنقول لهم ما الفائدة من الصراخ ليلا نهارا إذا لم نستطع تجميع قوانا لإحداث خرق ما في جدار الأزمة الحالية”.

وتابع، “التباكي والتشكي والانتقاد والتحسُّر والبكاء على الاطلال لا يفيد بشيء، وما يفيد هو تجميع قوى المعارضة لتشكيل قوة سياسية لا يستهان بها تعمل بكل جد لحصول انتخابات نيابية مبكرة تكون مدخلا للتغيير المنشود في السلطة، وإلا سنبقى متفرجين متقاعسين نتباكى على الاطلال من دون ان نُقدم على اي خطوة تحمل أملا لإخراج الشعب اللبناني من هذا الوضع الكارثي”.

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