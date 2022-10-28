جعجع: لضرورة انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ‏

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفدا من الكونغرس الاميركي يرافقه فريق ‏منظمة “مجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان‎” (ATFL) ‎برئاسة السفير إدوارد غابرييل، في حضور، أعضاء تكتل “الجمهورية ‏القوية” النواب: غسان حاصباني، كميل شمعون، انطوان حبشي، غادة أيوب، رازي الحاج والياس اسطفان، رئيس جهاز العلاقات ‏الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان، رئيس “المركز اللبناني للمعلومات‎” (LIC) ‎في واشنطن جوزيف جبيلي ومارك ‏سعد‎.‎

بحث المجتمعون في التطورات السياسية والإقتصادية في البلاد‎. ‎

وشدد جعجع امام الوفد على “ضرورة انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت يكون قادراً على حماية ثروات اللبنانيين، والمضي ‏بالاصلاحات بعد انجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بما يحمي مصالح اللبنانيين ايضا‎”.‎

وشكر جعجع لـ “الولايات المتحدة واعضاء الكونغرس مساعدتهم المستمرة للبنان ومؤسساته الدستورية”، وشدد على “ضرورة استمرار ‏دعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والمؤسسات العسكرية‎”.‎