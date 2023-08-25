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جعجع لعائلة الياس الحصروني: لن نقبل بتمييع التحقيق

منذ 48 دقيقة
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

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استقبل رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، عائلة الشهيد الياس الحصروني في حضور: الموفد الخاص لرئيس “القوات” إلى منطقة الجنوب جان العلم، المرشح السابق في دائرة حاصبيا مرجعيون فادي سلامة ومسؤول التواصل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في حزب “القوّات” عماد خوري.

وأكّد جعجع للعائلة أنه شخصياً كما جميع أفراد حزب “القوّات اللبنانيّة” لن يقبلوا بأي شكل من الأشكال بتمييع التحقيق في جريمة قتل الحصروني، كما أن الحزب سيتخذ صفة الإدعاء الشخصي ضد كل من يجده التحقيق محرّضاً، مسهلاً ومتورطاً في هذه الجريمة.

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