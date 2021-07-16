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جعجع لعون: أين أصبح التدقيق الجنائي؟

16 - يوليو - 2021
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سأل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رئيس الجمهورية ميشال عبر “تويتر” عن التدقيق الجنائي.

وقال جعجع: “فخامة رئيس الجمهوريّة: أين أصبح التدقيق الجنائي بعد مرور 6 أشهر على إقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة بما يتعلّق بالتدقيق الجنائي؟”.

في هذا المجال، اعتبر عون في تصريح سابق له أن “التدقيق المالي الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان، يعتبر محطة اساسية في مسار الاصلاحات، لا سيما وان هذا التدقيق كان من المطالب الاولى التي ابداها صندوق النقد الدولي، كما ان المبادرة الفرنسية تضمنت في اول بند منها إجراء تدقيق مالي في هذه الحسابات، وهذه المبادرة التي اعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الاول من ايلول الماضي في قصر الصنوبر، تلقى كل الدعم والتأييد”.

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