جعجع لـ"صوت بيروت إنترناشونال": ليتفضل وزير الداخليّة وليسأل الجيش ما حصل معه على الأرض

علق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال إطلالته عبر موقع “صوت بيروت إنترناشونال” على كلام وزير الداخلية بسام المولوي متسائلا “أود أن أسأل وزير الداخلية، الذي تنطّح البارحة للقول إن ‏التظاهرة تعرّضت لإطلاق ‏نار، في حين أن التظاهرة في مكان آخر ‏تماماً، فهذه التظاهرة خط سيرها الضاحية – ‏دوار الطيونة – بدارو ‏‏– العدليّة إلا أن الحادث وقع في أحد أزقة عين الرمانة قرب ‏‏”مدرسة ‏الفرير”‏۔”، مضيفا أنه “لا يعرف الوقائع ‏وجنح باتجاه ‏السياسي‏”.

وقال جعجع “ليتفضل وزير الداخليّة وليسأل الجيش ما حصل معه على الأرض. “طحشوا” على ‏الجدار العازل الذي كان قد أقامه الجيش بين منطقة التظاهرة ومنطقة عين الرمانة۔” مشيرا أن “الذين هاجموا عناصر الجيش جحافل وبكل ما للكلمة من معنى وأتمنى على جميع وسائل ‏الإعلام والمحققين والقضاة النزول إلى عين الرمانة وسؤال الناس العاديين البسيطين عما ‏رأوه‏۔.”

اضاف “نحن على الأرض، وهذا أمر صحيح، فنحن في كل المناطق ‏التي لدينا وجود فيها فنحن ‏موجودون فيها ولا نغيب عن أي مسألة، ‏وهنا يجب ألا ينسى أحد ما بين عين الرمانة ‏والضاحية من أحداث ‏سابقة”.