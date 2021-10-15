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جعجع لـ صوت بيروت إنترناشونال: ما حصل أمس هو “ميني 7 أيار مسيحي”

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2021 10:29 مساءً

رئيس حزب القوات سمير جعجع

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اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال إطلالته الخاصة عبر موقع “صوت بيروت إنترناشونال” في برنامج بدنا الحقيقة مع الإعلامي وليد عبود أن “ما شهدناه بالأمس هو “ميني 7 أيار” وذلك لأننا يجب ‏أن نعود إلى الهدف ‏الأساسي وراء “7 أيار” هذه المرّة الذي هو ‏التحقيق في جريمة المرفأ”.

وأضاف “كان لا بد من نوع من 7 أيار عند المسيحيين تحقيقاً للهدف ‏الذي هو حتى هذه ‏اللحظة إقالة أو “قبع” القاضي طارق البيطار، ‏على ما أحبوا تسميتها، وتحديداً من ‏أجل قتل التحقيق في انفجار مرفأ ‏بيروت وليس أبداً لأي سبب آخر شخصي ضد ‏القاضي البيطار‏۔”.

ولفت جعجع في حديثه أنه “وكي ‏أتكلّم بصراحة تامة أيضاً‏ عندما تعيّن القاضي البيطار لم ‏أكن أعرفه وعندما رأيت صورته لديه “‏Baby ‎Face‏” فقلت في ‏نفسي قضيّةً من هذا الحجم عينوا للتحقيق فيها هذا القاضي “المعتّر” ‏‏فما بمقدوره أن يفعل؟”.

وأشار جعجع “صراحةً ليس لدي فكرة واضحة عن سبب إصرارهم على ‏قتل التحقيق إلا أنني أرتكز في هذا الأمر ‏على المؤشرات العمليّة ‏الموجودة لدينا جميعاً۔”.

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