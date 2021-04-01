جعجع: للتحرك فوراً وإلا خسرنا 750 كلم 2 من مياهنا الشمالية!

أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كلمة له بشأن ملف الحدود البحرية الشمالية إلى أن “في سنة 2014 اعترضت حكومة الأسد على طرح لبنان التنقيب عن النفط والغاز”.

ولفت جعجع إلى أن البعض‏ يتعاطى مع الأمور على قاعدة “ضرب الحبيب زبيب”، سائلا: “كيف نترك سوريا تتعدى على حدودنا، ذلك ممنوع كما على سوريا ‏على إسرائيل وعلينا المحافظة على لبنان” ‏۔

واشار الى انه بغض النظر عن القطيعة القائمة مع سوريا، “حقوقنا لا ‏علاقة لها، ويجب انشاء لجنة تقنية لحل الأمور وعلى السلطة اللبنانية ‏التحرك فوراً وإلا خسرنا 750 كلم 2 من مياهنا الشمالية”.

وتوجه الى الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ‏وحكومته والقوى السياسية المتمثلة بالأكثرية النيابية، قائلا: “ما يجب عليهم ‏فعله تكليف مكتب محاماة وإرسال انذار الى الشركة الروسية لابلاغهم ‏ان البلوك السوري يتداخل في الحدود اللبنانية وهذا تعدِ على اراضينا”.

وأوضح أن “في أيار 2017، أرسلت الحكومة اللبنانية مذكرة الى حكومة الأسد طلبت التواصل لتوحيد النظرة بما خص الحدود ولا جواب حتى تفاجأنا منذ يومين بتلزيم شركة روسية من قبل حكومة الأسد للتنقيب عن النفط والغاز على الترسيم السوري”.

وقال: “على الحكومة اللبنانية ارسال مذكرة الى الأمين العام للأمم المتحدة وتبليغه بما حصل والخرائط الموضوعة والترسيم المبعوث من قبل لبنان الى الأمم المتحدة ويمكننا ايضاً التوجه الى محكمة العدل الدولية وتقديم قضيتنا وهو عليه تقديم قضيته ولتحكم المحكمة وفي حال لم يوافق على أي مما هو مطروح على لبنان اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على حدوده”.