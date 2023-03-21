جعجع للسفير البريطاني: الحلّ "بأيادي اللبنانيّين"

شدّد رئيس حزب القوات سمير جعجع أمام السفير البريطاني هاميش كويل، على أنّ لبنان لن يشهد أي حل، إلاّ بانتخاب رئيس فعلي للبلاد، قادر على اتخاذ القرارات الملائمة لمعالجة المشكلة الراهنة وهي سياسيّة بامتياز، وليس ملء الفراغ بأيّ رئيس لن يشفي غليل اللبنانيين ولن “يحرّك” البلاد ولو خطوة واحدة باتجاه الحل.

وأكد جعجع أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة هي نتيجة الخلاف السياسي القائم بين مشروعين مختلفين في البلد، وأن القوات مع أصدقائها تقود أحدهما في مواجهة مشروع فريق الممانعة، الذي تجلّت نتائجه الوخيمة على البلاد أمام الجميع.

وإذ نوّه بالحياة الديمقراطية التي هي إحدى ثروات لبنان الرئيسية ويجب الحفاظ عليها والتصدي لكل معرقليها، جدّد جعجع التأكيد أن الحل لن يأتي من الخارج لأنه متواجد “بأيادي اللبنانيين”.

جعجع الذي شكر المملكة المتحدة من خلال سفيرها كويل على كل الدعم الذي تقدّمه للشعب اللبناني في شتى المجالات، وكان آخره دعم القطاع التعليمي، أثنى على الدعم المستمر من قبل أصدقاء لبنان وضرورة استكماله في خضم هذه المرحلة، بغية مساعدة اللبنانيين على الصمود في وجه الأزمة المستفحلة وتبعاتها على حياتهم اليومية.

في الختام حمّل جعجع سفير المملكة المتحدة رسالة تهنئة إلى الملك تشارلز لمناسبة تنصيبه في أيار المقبل.