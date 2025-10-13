الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
جعجع للطلاب: "حان الوقت لقول باي باي للبشعين… وأنتم أبناء قضية"

منذ 11 دقيقة
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفداً من طلاب الحزب في جامعتي NDU وLAU، في لقاء حماسي تناول فيه الانتصارات الطلابية الأخيرة ومسؤوليات الشباب في المستقبل السياسي للبلاد.

وشدد جعجع على أن الوقت حان لـ”قول باي باي للبشعين”، موضحاً أن الحزب ليس ضد الأشخاص بل ضد التصرفات القبيحة التي أوصلت لبنان إلى وضعه الحالي. وقال:

“على كل واحد منكم أن يحدد سبب وجوده في الحياة، وأن يختار بين العيش العادي أو أن يكون ابن قضية يعيش من أجل هدف سامٍ.”

 

وجاء حديثه متصلاً بالانتصار في الانتخابات الطالبية، مؤكداً أن النجاح تحقق بفضل تنظيم الطلاب وعملهم الجاد، لكنه يذكر الجميع بأن هذا الانتصار يأتي مع مسؤوليات كبيرة. وأضاف:

“القوات اللبنانية هي ضمير المجتمع، وواجبكم الحفاظ على هذا الضمير والعمل لمصلحة الجميع، من صوت لنا ومن لم يصوت.”

 

وتحدث جعجع عن أهمية التواصل مع التاريخ والأجيال السابقة، لافتاً إلى أن كل إنجازات الحزب تأتي نتيجة مسيرة طويلة بدأت قبل خمسين سنة، داعياً الطلاب للاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة والمساهمة في توجيه الأحداث في لبنان نحو الصواب.

واختتم اللقاء بالنشيد الوطني ونشيد الحزب، وسط كلمات شكر من ممثلي الطلاب الذين أكدوا استمرارهم في العمل بنفس الوتيرة نحو المعركة الانتخابية المقبلة، معتبرين الانتخابات الطالبية امتحاناً تحضيريا للمرحلة الأكبر في الانتخابات النيابية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

