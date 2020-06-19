جعجع لنصرالله: لحض الدول التي قصدها وضع وديعة لا تقل عن مليار دولار في “المركزي”

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

سأل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمين عام حزب الله حسن نصرالله لماذا لا يخطو خطوة أولى من خلال حضه الدول التي يقصدها، لوضع وديعة لا تقل عن مليار دولار في المصرف المركزي اللبناني قياسا على ما كانت تفعله الدول الخليجية الصديقة للبنان في مرات عدة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وذلك قبل ان ينقض عليها ويبعدها، لنرى مدى جدية الخيار شرقا؟”.

وقال جعجع عبر حسابه على “تويتر”، “انطلاقا من دعوة السيد حسن نصرالله للتوجه شرقا: لماذا لا يخطو السيد نصرالله خطوة أولى من خلال حضه الدول التي يقصدها، لوضع وديعة لا تقل عن مليار دولار في المصرف المركزي اللبناني، قياسا على ما كانت تفعله الدول الخليجية الصديقة للبنان في مرات عدة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وذلك قبل ان ينقض عليها ويبعدها، لنرى مدى جدية الخيار شرقا؟”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

انتهاء المرحلة الرابعة من عملية اجلاء اللبنانيين من الخارج اليوم الجمعة

وزني أصدر مشروع مرسوم لنقل اعتماد الى الصحة بقيمة 12 مليار و800 ليرة

توقيف مطلوب بجرم الترويج والاتجار بالمخدرات في المطار

حسن بعد زيارته مستشفى شبعا الحكومي: قانون قيصر لن يؤثر سلبا على الوضع الصحي