جعجع لنصرالله: لحض الدول التي قصدها وضع وديعة لا تقل عن مليار دولار في “المركزي”

سأل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمين عام حزب الله حسن نصرالله لماذا لا يخطو خطوة أولى من خلال حضه الدول التي يقصدها، لوضع وديعة لا تقل عن مليار دولار في المصرف المركزي اللبناني قياسا على ما كانت تفعله الدول الخليجية الصديقة للبنان في مرات عدة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وذلك قبل ان ينقض عليها ويبعدها، لنرى مدى جدية الخيار شرقا؟”.

وقال جعجع عبر حسابه على “تويتر”، “انطلاقا من دعوة السيد حسن نصرالله للتوجه شرقا: لماذا لا يخطو السيد نصرالله خطوة أولى من خلال حضه الدول التي يقصدها، لوضع وديعة لا تقل عن مليار دولار في المصرف المركزي اللبناني، قياسا على ما كانت تفعله الدول الخليجية الصديقة للبنان في مرات عدة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وذلك قبل ان ينقض عليها ويبعدها، لنرى مدى جدية الخيار شرقا؟”.

قياساً على ما كانت تفعله الدول الخليجية الصديقة للبنان في مرات عدة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وذلك قبل ان ينقض عليها ويبعدها، لنرى مدى جدية الخيار شرقاً؟ 2/2 — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) June 19, 2020