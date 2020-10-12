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جعجع: لن نترك جريمة المرفأ تمرّ على غرار ما يحصل في ملفات كثيرة في هذا البلد

منذ 23 ساعة
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

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صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع البيان الآتي:

“مرّ أكثر من شهرين على انفجار المرفأ الذي أوقع نحو 200 ضحية وآلاف الجرحى وعشرات آلاف المتضررين، ولم يتبيّن حتى اللحظة اي مؤشر إلى طبيعة الانفجار الآثم أو المسؤولين عنه.

إن هذا الانفجار ليس جريمة عادية، وفي حالات مماثلة يتوجب على القضاء والإدارات المعنية وخصوصاً وزارة العدل وضع اللبنانيين تباعاً في ما توصلت إليه التحقيقات، وهذا ما لم نر أو نلمس منه شيئاً حتى اللحظة. إن على وزارة العدل والأجهزة القضائية المعنية واجب وضع الرأي العام المصاب في الصميم من جراء هذه الجريمة بمعطيات التحقيق تباعاً.

وفي الأحوال كافة، لن نترك هذه الجريمة تمر من دون تحديد واضح للمسؤوليات على غرار ما يحصل في ملفات وأمور كثيرة في هذا البلد، وسنتابع ونتابع ونتابع حتى كشف حقيقة ما حدث وتحديد المسؤوليات بشكل واضح مهما علا شأن المسؤولين المعنيين، وصولا الى سوقهم إلى العدالة احتراما للضحايا الذين سقطوا والجرحى الذين تألموا والمنكوبين من أصحاب المنازل والأبنية والمصالح التي تهدمت أو تضررت.”

 

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