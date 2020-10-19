جعجع: لن نقبل بضياع التضحيات

بذكرى استشهاد اللواء وسام الحسن، نشر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع صورة، عبر “تويتر”، رُفعت فيها راية للواء الشهيد وامامها شموع مضيئة.

وقال معلقاً على الصورة، “لن نقبل بضياع التضحيات”.

يذكر أن اللواء وسام الحسن اغتيل بحادث تفجير وقع في منطقة الأشرفية ببيروت وذلك في التاسع عشر من أكتوبر عام (2012).

وقد أثيرت الكثير من الأقاويل حول الجهة التي دبرت عملية الاغتيال، لا سيما بعد دور العميد وسام الحسن في الكشف عن تلقي الوزير السابق ميشال سماحة أسلحة وأموالاً من الحكومة السورية بغرض القيام بعمليات تهدف لزعزعة الاستقرار في لبنان، حسب ما تردد بعد كشف تلك العملية.

وكان العميد وسام الحسن يتلقى الكثير من التهديدات الأمنية الأمر الذي دفعه لإخفاء مكان إقامته.

ويشار إلى أن اللواء الحسن متزوج وله ولدان، ودخل السلك الأمني عام 1983 برتبة تلميذ ضابط، وتدرج في الرتب حتى وصل إلى رتبة عميد. أما مرافقه المؤهل أول أحمد محمود صهيوني، فهو ابن بلدة البيرة بعكار شمالي لبنان، ومن مواليد عام 1964، وهو متزوج وله ثلاثة أولاد، ودخل السلك العسكري عام 1987 برتبة دركي متمرن، وتدرج في الرتب وصولاً إلى رتبة مؤهل، التي نالها بعد اغتياله.