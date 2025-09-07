الأحد 15 ربيع الأول 1447 ﻫ - 7 سبتمبر 2025 |
جعجع: لن نقبل بعد الآن إلا أن يكون القرار لبنانياً مئة بالمئة

منذ ساعة واحدة
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

اعتبر رئيس”حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع، في كلمة ألقاها بعد قداس في ذكرى “شهداء المقاومة اللبنانية” برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في معراب، أن “شهداءنا الأبطال كما خاضوا المعارك العسكرية بشرف وإخلاص حتى الشهادة خضنا وبوحي شهادتهم المعارك الوطنيّة والسّياسيّة والانتخابيّة وانتصرنا في محطّات معبّرة”، وقال: “دار التاريخ دورته الكاملة واثبت للجميع اننا أصبحنا الأولين باعتراف الجميع. 50 عاما ونحن نناضل ونواجه وندفع الاثمان الغالية وما تخلينا عن ذرة من قناعناتنا وبعد 50 عاما تأكد أن دمائكم لم تذهب هدراً”.

وأضاف: “تجرّأنا حيث لم يجرؤ الآخرون ليبقى لبنان وتبقى لنا الحرّيّة والسيادة ونجرؤ اليوم وسنجرؤ دائمًا وأبدًا لنبقى ونستمرّ في وطن عزيز ودولة ناجزة السّيادة”.

وإذ رأى أن “محور الممانعة تورط في حرب اسناد واخطأ التقدير وخسر الحرب”، توجه لهذا المحور قائلا: “أخذتم لبنان رهينة وصادرتم قرار الحرب والسلم وتحمّلون الدولة مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع وكنتم البادئين بعدم الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار”. وأكد “اننا لن نقبل بعد الآن إلا أن يكون القرار لبنانيًا مئة بالمئة”.

