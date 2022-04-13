جعجع: ليأت إلى سدّة المسؤولية من أثبتت التجارب أنه الأكثر كفاءة

أشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى أنّ “الانتخابات النيابية تشكل اليوم التحدي الديموقراطي المطلوب رفعه دفاعا عن لبنان الإنسان والحرية والعيش الكريم والعزة والعنفوان ودولة المؤسسات وسيادة القانون وحوكمة الإدارة الشريفة الرشيدة والوظيفة العامة النزيهة ذات الكفاءة والقضاء العادل والمستقل والمواطنية الكاملة”.

وخلال اعلان البرنامج الانتخابي للقوات، قال جعجع: “نطرح من خلال برنامجنا الانتخابي خارطة حل متكاملة تقوم على المبادىء والخطوات وتتضمن حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القرارات الدولية وتأكيد الحياد الايجابي وحمايته بتوثيقه في جامعة الدول العربية والامم المتحدة وتحييد لبنان واللبنانيين عن الصراعات والمحاور وتأكيد اتفاقية الهدنة ووثيقة الوفاق الوطني وتطبيق اللامركزية الموسعة”.

ولفت الى انّ “الإشكاليات الأساسية التي يعاني منها لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود هي ثنائية: هيمنة حزب الله على القرار السياسي والأمني والاستراتيجي في الدولة وتحكم منظومة الفساد بمفاصلها كافة”، داعيًا للمحاسبة “بدقة وموضوعية كل من تولى سدة المسؤولية والسلطة ومحاكمته عبر صناديق الاقتراع على أخطائه وفق القواعد الديمقراطية الصحيحة”، مضيفا: “ليأت إلى سدة المسؤولية من أثبتت التجارب أنه الأكثر كفاءة والأكثر نزاهة والأكثر صلابة واستعدادا للعطاء وليذهب الفاسدون وتجار الهيكل إلى قعر التاريخ”.

كما دعا الشعب إلى “منحنا وكالة أكبر لوضع حدّ للتدهور الحاصل وإطلاق الإصلاح المنشود ونحن دائماً على وعدنا “إنو بدنا وفينا إذا إنتو عطيتونا ثقتكم”.

من جانب آخر، اعتبر جعجع أنّ: “الشيعة مواطنون لبنانيّون مثلنا ولكن حزب الله يحاول دائماً خطفهم والتحدث باسمهم جميعاً وأتصوّر أنّهم سيكونون الأكثر إستفادة من عملنا لأنّهم هم الأكثر حرماناً رغم “البطولات” التي يتحدّث عنها “الحزب” ونحن لسنا ضدّ المقاومة ولكن نحن مع المقاومة الفعليّة وحزب الله هو أكثر من يُتاجر بمفهوم المقاومة”