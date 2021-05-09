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جعجع متضامناً مع الشعب الفلسطيني: اضطهاد متواصل وقهر دائم

9 - مايو - 2021
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أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع تضامن “القوات” مع الشعب الفلسطيني حيال ما يتعرّض له من مضايقات لا تنتهي واضطهاد متواصل وقهر دائم وقمع للمتظاهرين العزّل خصوصا في المسجد الاقصى.

وأكد في بيان ان ما يجري غير مقبول بكل المقاييس الانسانية والمعايير الدولية، فلا يجوز ان يبقى الشعب الفلسطيني في معاناة لا تنتهي دفاعا عن حقه بالحرية والعيش الآمن والمستقر، والاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذي يلتئم غدا الاثنين مطالب باتخاذ كل الخطوات السياسية اللازمة من دعوة مجلس الأمن للانعقاد، إلى استنفار كل الدول الصديقة، وذلك من أجل تخفيف الضغط على الشعب الفلسطيني وبما يكفل إعادة الاعتبار لحقوقه المشروعة في إقامة دولة تمتلك كل مقومات السيادة، وصولا إلى إنهاء جلجلته التي بدأت منذ ما قبل منتصف القرن الماضي وما زالت مستمرة”.

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