جعجع مرشّحا رياشي في المتن الشمالي: التيار والحزب يخطّطان لتطيير الانتخابات

أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى ان التيار الوطني الحر وحزب الله يحضّران خطة تأجيل الانتخابات او تطييرها من خلال طرح موضوع اقتراح المغتربين عبر تقديم تكتل “لبنان القوي” لقانون معجّل مكرر في هذا الاطار على ان يلاقيه في ذلك حزب الله.

وخلال ترشيح القوات للوزير السابق ملحم رياشي عن المقعد الكاثوليكي في المتن الشمالي، اعتبر جعجع ان الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين بدأت ‏في جل الديب وساحل المتن ومن هناك امتدّت إلى كسروان وجبيل ‏والجنوب وبيروت والبقاع وطرابلس والشمال وتحوّل ساحل المتن ‏والوجود الشعبي إلى ميزان لوضع الانتفاضة لافتا الى انه من هنا قررت الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية ترشيح ‏ الوزير ملحم رياشي عن المقعد الكاثوليكي في المتن الشمالي ‏ليُكمل المعركة ومثلما تجسّدت الانتفاضة الشعبية في جل الديب ‏تتجسّد أيضاً في الخنشارة وبتغرين وبيت شباب وضهور الشوير ‏وبعبدات.

واضاف جعجع: وفي الإطار ذاته قررت الهيئة التنفيذية دعم المرشح الصديق المستقل ‏لأحد المقاعد المارونية في المتن رازي الحاج صاحب الاختصاص ‏والأخلاق والحراك الاجتماعي وابن بيت عريق بالاستقامة والشفافية وخدمة ‏الناس.

وفي سياق متصل ردّ جعجع على كلام الشيخ قاسم امس قائلا: هل نسي هذا البعض أنّ عليه حكماً من محكمة دولية باغتيال ‏الرئيس رفيق الحريري وبالتالي عليه شبهة كبيرة جداً جداً باغتيال ‏مجموعة شخصيات سياسية وفكرية بدءاً بمحاولة اغتيال مروان ‏حمادة وصولاً إلى اغتيال محمد شطح.