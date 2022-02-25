جعجع: الانتخابات المقبلة هدفها إعادة لبنان “سويسرا الشرق”

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الانتخابات المقبلة ليست عادية بل ستحدد مصير لبنان وهدفها إعادة لبنان “سويسرا الشرق”، لافتا الى انه إما يعود لبنان وطنناً ودولة أو يكون ساحة بلا دولة.

وجاء كلام جعجع خلال ترشيحه فادي كرم عن المقعد الأرثوذكسي في الكورة، حيث دعا كل لبناني إلى الاقتراع وقال: “نريد إيصال هذه القناعة إلى كل مواطن وعلى أن يكون الاقتراع إيجابياً لا سلبياً أو غوغائياً”، مؤكّدا الحاجة الى مجموعة كبيرة تسعى وتتمكن من تحقيق العملية الإنقاذية المطلوبة وان علينا التخلي عن طريقة التصويت التقليدية. وقال: “أدعو اللبنانيين إلى الانتخاب، لأن الورقة الموضوعة في صندوق الإقتراع هي التي تغيّر، ويجب التصويت لمن يستطيع خوض عملية الإنقاذ ومن له الخبرة، من خدمك خدمة اخدمه بالمقابل ولا تعطيه صوتك “وتسلمه رقبتك”.

وإذ رأى ان اللبناني سيختار لبنان الذي يحبه وسيختار لبنان فريد حبيب ووسام الحسن، وليس لبنان الصواريخ والمسيرات، قال جعجع ” انهم يحاولون التلاعب بمشاعر الشعب ويقولون إنّهم أطلقوا مسيّرة لتحقيق توازن الرعب والردع وليس مفروضا بهم إطلاق المسيّرات بل إنها من مسؤوليات الدولة وهذا تحويل كامل للوقائع، وفي حين الشعب يبحث عن رغيف الخبز من الحرام الدخول في أمور كهذه”.

وعن المرشّح فادي كرم، أشاد جعجع بـ “الدور الذي لعبه على الرغم من خسارته في الانتخابات النيابية السابقة بسبب لعبة الحواصل وأنه بقي بين أهله وقام بدوره وكأنه نائب لأن النيابة بالنسبة له ليست للوجاهة و”صار الوقت” أن يحصل فادي كرم على مقعد نيابي”، معربا عن اشتياقه لأهل الكورة قائلا: “اشتقت للكورة ولقراها ولكن ما بين كورونا الصحية وكورونا السياسية لم نتمكن من زيارة الكورة في الآونة الأخيرة، وكما تمكنا من التخلص من كورونا البيولوجية نتمنى من التخلص من كورونا السياسية عما قريب”.