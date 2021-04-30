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جعجع: مستمرون بالدفع باتجاه الانتخابات النيابيّة المبكرة

30 - أبريل - 2021
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

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التقى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفداً من جمعيّة “إغاثة مسيحيي الشرق” (SOS Chrétien D’orient) برئاسة أحد مؤسسي الجمعيّة ومديرها العام بنجامين بلانشارد، يرافقه: رئيس بعثة الجمعيّة في لبنان ارتور لانترنييه، مديرة مشاريع الجمعيّة في لبنان كارن عشقوتي والأستاذ بنوا عيد، في حضور: معاون الأمين العام في الحزب د. وسام راجي، رئيسة جمعيّة “RIC” مايا الزغريني، رئيس “جمعيّة الأرز الطبيّة” جو أبو شقرا، ورئيسة جمعيّة “CDDG” مارغريت فرح.

وقد عرض جعجع على الوفد الظروف العصيبة التي يمرّ بها لبنان والتي جعلت من شعبه يعاني صعوبات حياتيّة هائلة، وقال:

“في ظل هذا الأفق المسدود لا حكومة ولا رغبة عند الكتل النيابيّة الأخرى في تقصير ولاية مجلس النواب، إلا أن “القوّات اللبنانيّة” مستمرّة في نضالها من أجل الدفع باتجاه الانتخابات النيابيّة المبكرة وبالتالي إعادة تكوين السلطة التي أثبتت فشلها الذريع في إدارة البلاد، وإلى جانب ذلك تجهد “القوّات” في مساعدة اللبنانيين، على قدر إمكاناتها، لتخطي صعوباتهم الحياتيّة اليوميّة حيث يأتي هذا الاجتماع اليوم في هذا الإطار تحديداً”.

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