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جعجع: مستمرون بدعم معوّض لأنه يمثّل مشروعًا يشبهنا

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 5 - أكتوبر - 2022 12:15 مساءً
سمير جعجع

سمير جعجع

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أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية “سمير جعجع” “اننا كتكتل الجمهورية القوية مستمرون بدعم ترشيح النائب ميشال معوض لأنه يمثل خياراً ومشروعاً يشبهنا”، مضيفًا “نريد رئيساً سيادياً صاحب قرار ولا يقبل المساس بمصالح لبنان العليا وبخاصة علاقات لبنان الدولة مع أشقائنا العرب والدول الصديقة”، وداعيًا من جهة اخرى الى “إنشاء صندوق سيادي لعدم سرقة عائدات الثروة النفطية والحفاظ عليها للأجيال المقبلة”.

مواقف جعجع جاءت خلال استقباله في المقر العام للحزب في معراب، السفيرة الفرنسية “آن غرييو” في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان، وتم بحث آخر المتطورات اللبنانية من كل جوانبها.

وشدّد جعجع خلال اللقاء “على ضرورة إيجاد حل شامل للوضع الذي نعيش وليس حلحلة لعقدة من هنا وعقدة من هناك، وهذا لن يتم إلا بانتخاب رئيس جمهورية يكون رجل دولة حقيقيًا وغير ضعيف يستطيع أقله إدارة مؤسسات الدولة بحكمة وصلابة وشفافية بعيداً من الفساد، ويتمكن من مراقبة الحدود ووقف التهريب وهذا موضوع أساسي لإنقاذ الاقتصاد اللبناني الى جانب الإصلاحات المطلوبة”.

وعن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، شكر جعجع الدول الصديقة للبنان لا سيما الولايات المتحدة الأميركيّة وفرنسا على وساطتها وعلى جهودها الداعمة لتسهيل التوصل الى اتفاق.

كما شدد على “أهمية إنشاء صندوق سيادي لعدم سرقة عائدات هذه الثروة والحفاظ عليها للأجيال المقبلة”، لافتاً إلى أن “هذا الصندوق يقطع الطريق على المسؤولين الفاسدين الذين يفكرون منذ الآن بالاقتراض المسبق من شركة التنقيب وذلك لتمويل الدولة في محاولة للاستغناء عن أموال صندوق النقد الدولي والدول المانحة”.

    المصدر :
  • المركزية

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