جعجع من معراب حوار إنمائي مع بلديات جبيل.. وتأكيد على دعم العمل البلدي الفاعل

منذ 8 دقائق
سمير جعجع

سمير جعجع

يواصل رئيس حزب “القوات اللبنانيّة” سمير جعجع استقبال المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة في معراب، حيث التقى مجلس بلدية يانوح – قضاء جبيل برئاسة روجيه البعيني ونائبه أندريه البعيني، في حضور منسّق “القوات” في منطقة جبيل سافيو بركات ورئيس مركز الحزب في البلدة جورج البعيني.

وتناول جعجع مع الوفد التطورات العامة في البلاد وشؤون البلدة وحاجاتها.

إلى ذلك، استقبل جعجع مجلس بلدية حالات – قضاء جبيل برئاسة جاد باسيل ونائبه الياس ضو، يرافقه المختار زخيا ضو، في حضور بركات ورئيس مركز الحزب في البلدة شربل صليبا.

وكانت مناسبة تداول فيها جعجع مع الوفد المستجدات والحاجات الإنمائية للبلدة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

