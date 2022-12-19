جعجع: مونديال قطر 2022 محطّ فخر للعالم العربي أجمع

غرّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر حسابه على “تويتر”: “مونديال قطر 2022، محطّة رياضية مميّزة، ومحطّ فخر للعالم العربي أجمع”.

واختتم أمس الأحد 18/12/2022 اللاعب، ليونيل ميسي، بطل منتخب الارجنتين مشواراً طويلا من المباريات بفوز مثير على حاملة اللقب فرنسا، في مباراة امتدت بعد الوقت الأصلي والإضافي إلى ضربات الجزاء.

وحمل ميسي الكأس الأولى له والثالثة للأرجنتينيين بعد عام 1978 وثانية عام 1986.

واستمر التنظيم المبهر الذي دام طوال البطولة إلى حفل الاختتام، والذي شارك بتوزيع الجوائز فيه رئيس FIFA جياني انفاتينو، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي شاهد اللعبة لتشجيع فريقه.

وأضاءت الألعاب النارية سماء الدوحة منطلقة من ملعب لوسيل، أكبر ملاعب قطر حيث أقيمت المباراة النهائية بحضور عشرات آلاف المشجعين.