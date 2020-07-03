جعجع: نتمسّك بالقطاع المصرفي كقطاع بغض النظر عن تصرفات بعض المصارف

عرض وفد من جمعيّة مصارف لبنان على رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع خطّة المصارف للإنقاذ المالي، بحيث تم التباحث بها مقارنة مع خطة الحكومة وكل ما هو مطروح في الوقت الحاضر من خطط إنقاذية.

بدوره، أكّد جعجع للوفد أنه “على قدر تمسكنا بخطة إنقاذيه فوريّة، وبقدر تمسكنا بالإصلاحات التي هي مدخل لأي خطة إنقاذية، نتمسّك بالقطاع المصرفي كقطاع بغض النظر عن تصرفات بعض المصارف باعتبار أن هذا القطاع كان ولا يزال الركن الأساسي في الاقتصادي اللبناني”.

وكان ضم وفد الجمعيّة: نائب الرئيس نديم القصار، أمين سر مجلس الإدارة وليد روفايل والأمين العام مكرم صادر، بعد أن كان قد اعتذر عن عدم الحضور رئيس الجمعيّة سليم صفير في اللحظة الأخيرة على أثر ذهابه إلى السراي الحكومي