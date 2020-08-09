جعجع: نجري الاتصالات اللازمة لجمع ما يكفي من الاستقالات

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إلى جانب أعمال الإغاثة القائمة في بيروت نحن نعمل الآن على إغاثة الجمهورية من خلال تخليصها من هذا المجلس النيابي، كما نجري الاتصالات اللازمة ونقوم بالجهود الحثيثة لجمع ما يكفي من الاستقالات للوصول في أسرع وقت ممكن إلى انتخابات نيابية مبكرة.

— SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) August 9, 2020