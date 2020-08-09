جعجع: نجري الاتصالات اللازمة لجمع ما يكفي من الاستقالات

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

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غرد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على حسابه عبر تويتر قائلاً: “إلى جانب أعمال الإغاثة القائمة في بيروت نحن نعمل الآن على إغاثة الجمهورية من خلال تخليصها من هذا المجلس النيابي، كما نجري الاتصالات اللازمة ونقوم بالجهود الحثيثة لجمع ما يكفي من الاستقالات للوصول في أسرع وقت ممكن إلى انتخابات نيابية مبكرة”.

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