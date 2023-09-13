جعجع: نرفض المشاركة بأي عملية إلهاء وتعطيل فيما يتعلق بإنتخاب رئيس

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه الموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان أننا نرفض المشاركة بأي عملية إلهاء وتعطيل فيما يتعلق بإنتخاب رئيس للجمهورية والحوار الذي يطالبون به هو مزيد من التعطيل.

يذكر أنه عاد الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان للمرّة الثالثة إلى بيروت في إطار مهمّته لمساعدة المسؤولين اللبنانيين على إيجاد حلٍّ للأزمة الرئاسيّة، وسط ترقّب لما قد يحمله في جعبته من مبادرة أو مسعى جديد، خصوصاً بعد تعثّر الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري.

واستهّل لودريان جولته في بيروت بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكوميّة، في حضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، ومستشاري رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.