جعجع: نريد الرواية الرسمية الكاملة عن انفجار مخيم البرج الشمالي

توجّه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى وزارتي الدفاع والداخلية. وقال جعجع في تغريدة له عبر “تويتر”: “نريد الرواية الرسمية الكاملة عن الانفجار الذي وقع أمس الأول في مخيم البرج الشمالي في مدينة صور، وذلك ليبنى على الشيء مقتضاه”.

يذكر أنه انفجر مساء الجمعة مخزن للأسلحة والذخائر في مستودع في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور.

ووقع الانفجار نتيجة لحريق شب في مسجد أعلى مبنى المستودع، وفق ما قال عدد من سكان المخيم.

وقال هؤلاء إن “أسباب الحريق والانفجار الذي أسفر عن سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى لا يزال مجهولا”.

وجرى الحديث عن أن المخزن يتبع لأحد الفصائل الفلسطينية، والتي قد تكون حركة حماس، فيما هرعت فرق الإسعاف والإطفاء إلى مكان الانفجار.

وعقب الحادثة طوق الجيش اللبناني المنطقة ومنع الدخول والخروج من مخيم برج الشمالي.

فيما كلف النائب العام الاستئنافي في جنوبي لبنان القاضي رهيف رمضان الأجهزة الأمنية وخبراء المتفجرات بالكشف على المستودع الذي وقع فيه الانفجار في المخيم‎.