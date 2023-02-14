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جعجع نعى مروان نجار: سيبقى قلمك شاهدًا للحق وللبنان

منذ 37 دقيقة
سمير جعجع

سمير جعجع

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نعى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الكاتب والمخرج الراحل مروان نجار، قائلاً: “أحنى مروان نجار قلمه وطوى أوراقه بعدما احتل مساحة رحبة من الساحة الأدبية والفنية كتابةً وإخراجًا، فملأ دنيا الشاشات والخشبات وشغل الناس بإبداعه في لبنان والخارج”.

وأضاف جعجع عبر “تويتر” قائلًا: “في رحمة الرب يا من سيبقى قلمك شاهداً للحق وللبنان الحرية والسيادة، وكتاباتك وعطاءاتك صورًا معبرة لمحبي الكلمة وعشاق الفن الراقي”.

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