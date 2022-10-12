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جعجع: نفضّل رئيسًا مدنيًا لكن لا نعترض على جوزيف عون

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 12 - أكتوبر - 2022 6:19 مساءً
سمير جعجع

سمير جعجع

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لفت رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، إلى أنّهم كحزب يفضّلون رئيسًا مدنيًا لكن، في الوقت نفسه، لا يعترضون على تولي قائد الجيش العماد جوزاف عون رئاسة الجمهورية.

واعتبر في حديث لـ”الجزيرة”، أن “حزب الله والتيار الوطني الحر يعطّلان الانتخابات الرئاسية”.

وقال: “هناك إصرار دولي وعربي على إجراء الانتخابات الرئاسية والأوروبيون قد يفرضون عقوبات على من يعرقلها”.

وفي موضوع ترسيم الحدود البحرية، اعتبر جعجع، أن “الاتفاق جاء متأخرًا وما حدث كان أفضل الممكن”، مشيرًا إلى أن “ترسيم الحدود جاء نتيجة مصالح أميركية وأوروبية التقت مع مصالح لبنان وإسرائيل”.

كما رأى أن “تدخل حزب الله أسهم بتأخير الإتفاق وما يصفها بمعادلة الردع هي للإستهلاك المحلي”.

    المصدر :
  • المركزية

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