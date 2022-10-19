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جعجع: نقوم بكل ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية

منذ 39 دقيقة
سمير جعجع

سمير جعجع

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أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أننا نقوم بكل ما يلزم منذ اللحظة الأولى لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال المهلة الدستورية وحددنا موقفنا منذ البداية وطرحنا مرشحنا ولكن للأسف فريق الممانعة لا يملك أي مرشح ويبدو أنه لن يطرح أي مرشح في الفترة القليلة المقبلة.

وقال جعجع: “لا يوجد أي رابط بين ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والانتخابات الرئاسية والبعض يحاول ربط الأمور ببعضها مثل باسيل لأسباب سياسية واضحة”.

وأضاف: “الترسيم بدأ منذ فترة طويلة ومن ساهم بإتمام الأمر هو الضغط الأميركي – الأوروبي انطلاقاً من وضع قطاع الطاقة في العالم ككل والترسيم أتى متأخراً 6 أو 7 سنوات ونحن بحاجة لسنوات من أجل الاستفادة من الغاز في بحر لبنان”.

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