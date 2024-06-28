جعجع: هذه الحرب التي لم تأتِ بأي خير للبنان

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان سيمون كاسابيانكا اشليمان، يرافقها المستشار السياسي شوقي امين الدين، بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز مارك سعد.

وكانت مناسبة بحث فيها المجتمعون في مستجدات الساحتين اللبنانية والاقليمية، حيث نوه جعجع بمهمة اللجنة ودور البعثة في لبنان، وتمنى لها الخير كله والتوفيق في تأدية دورها وتنفيذ خطط التهيئة التي تضعها لإغاثة الأهالي الصامدين في المناطق الحدودية، والذين يدفعون ثمن هذه الحرب التي لم تأتِ بأي خير ولا بأي انجاز للبنان، ولم تكن قطعا لمصلحة اللبنانيين على مختلف الصعد، لا بل حصلت على العكس من ارادة أكثريتهم.