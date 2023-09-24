جعجع هنأ السفير السعودي: المملكة دعمت لبنان على مرّ العهود

بمناسبة العيد الوطني السعودي الـ93 قام وفد من “القوات اللبنانية” قوامه رئيس حزب القوات سمير جعجع وزوجته النائب ستريدا جعجع والنواب السادة: دولة الرئيس غسان حاصباني، جورج عقيص، شوقي الدكاش، غادة ايوب، ملحم رياشي، رازي الحاج، غياث يزبك، فادي كرم، الياس الخوري، والوزيرة السابقة مي شدياق ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان، والنائب السابق وهبي قاطيشا بتهنئة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري وطاقم السفارة، متمنين للشعب السعودي والمملكة دوام التقدم والازدهار، ومثمنّين دور المملكة في دعم لبنان والشعب اللبناني على مرّ العهود.







