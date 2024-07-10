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جعجع وفرعون في معراب بحثاً عن حلول لأزمات لبنان وتحقيق الحياد

منذ 14 ساعة
سمير جعجع، مع الوزير السابق ميشال فرعون

سمير جعجع، مع الوزير السابق ميشال فرعون

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أجرى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في معراب، لقاء مع الوزير السابق ميشال فرعون رافقه رجل الأعمال الآن خبية، في حضور عضو الهيئة التنفيذية في “القوات” النائب السابق ادي أبي اللمع والأمين المساعد لشؤون الانتشار النائب السابق عماد واكيم. وفي المناسبة، قدّم فرعون لـ”رئيس القوات” كتاب “حياد لبنان الرسمي في إطار جامعة الدول العربية” الذي وقّعه مع سفير النمسا في لبنان رينيه بول أمري والبروفسور انطوان مسرة.

عقب اللقاء، رأى فرعون أن “لبنان يعيش أوقاتاً عصيبة في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية والمعيشية والامنية وفي خضم الفراغ الرئاسي، من هنا بحثنا الصيغ التي تفضي الى انتخاب رئيس جديد للبلاد”.
واذ لفت الى ان “هذه الأزمات تتطلب أكثر من تحييد او تسوية او نأي بالنفس”، شدد فرعون على ضرورة البحث عن حل مستدام حول صيغة تؤمن حياد لبنان الرسمي، فضلا عن وجوب التمسك باتفاق الطائف للحفاظ على “لبنان الرسالة” الذي يحمي مستقبل ابنائنا والأجيال المقبلة”.

وختم بالتأكيد على اهمية العودة الى مرحلة استقلال لبنان عام 1943 والتي ثبّتت معادلة “لا ممر ولا مقر”.

    المصدر :
  • وكالات

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