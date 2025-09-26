جعجع يبحث مع وفد من اتحاد أحزاب الشعب الأوروبي دعم لبنان وحصر السلاح بيد الدولة

التقى رئيس حزب القوّات اللبنانية سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفداً رفيع المستوى من اتحاد أحزاب الشعب الأوروبي، ضمّ عدداً من النواب والوزراء والمسؤولين السياسيين والبرلمانيين من دول عدّة بينها فرنسا، إسبانيا، صربيا، فنلندا، ألمانيا، السويد، النمسا، إيطاليا، المجر ولبنان.

ضمّ الوفد كلاً من: نائب رئيس حزب الشعب الأوروبي وعضو البرلمان الأوروبي عن حزب الجمهوريين الفرنسي فرانسوا كزافييه بيلامي، الأمينة العامة لحزب الشعب الأوروبي وعضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الإسباني دولوريس مونتسيرات، وزير الاندماج الأوروبي في حكومة صربيا نيمانيا ستاروفيتش، نائب رئيس حزب “كوكوموس” الفنلندي وعضو البرلمان الأوروبي أنا كارولينا بارتانين، إلى جانب شخصيات سياسية وأكاديمية ودبلوماسية أخرى من مختلف الأحزاب الأوروبية المنضوية في الاتحاد.

حضر اللقاء عن حزب “القوّات اللبنانية” النائبان إيلي خوري وإلياس اسطفان، وعدد من أعضاء الهيئة التنفيذية ومسؤولي الأجهزة والمصالح، إلى جانب ممثلين عن حزب الكتائب اللبنانية، ومجموعة من الباحثين والسياسيين اللبنانيين.

خلال الاجتماع، جرى بحث معمّق في المستجدات السياسيّة اللبنانية، ولا سيما ملف حصر السلاح بيد الدولة، والدور الذي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعبه في دعم مؤسسات الدولة الشرعية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، لما يمثله من ضمانة للأمن والاستقرار الداخلي. كما تم التطرّق إلى آليات تعزيز الدعم الأوروبي للبنان على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يساهم في مواجهة التحديات المتعددة التي تمر بها البلاد، وصولاً إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد في أيار 2026.

من جهته، شدد الوفد الأوروبي على أهمية الشراكة مع حزب “القوّات اللبنانية”، ووجّه تحيّة خاصة للحزب بصفته عضواً فاعلاً في اتحاد أحزاب الشعب الأوروبي، مثنياً على نضاله المستمر في سبيل تثبيت سيادة لبنان واستقلاله وحريّة شعبه، وعلى الدور الذي يلعبه في الدفاع عن القيم الديموقراطية وربط لبنان بمحيطه الأوروبي والدولي.

كما أعرب أعضاء الوفد عن حرص الاتحاد الأوروبي على استمرار التواصل والتنسيق مع القوى اللبنانية السياديةج، والتزامهم بالعمل إلى جانب لبنان من أجل مساعدته على تخطي أزماته والحفاظ على موقعه في الأسرة الدولية.